A Prefeitura de Paranavaí divulgou o novo Boletim Covid, que mostra 465 diagnósticos positivos no período de 36 horas (de sexta-feira às 7h até sábado às 19h). Os resultados foram obtidos através do Laboratório Central do Paraná (12), testes rápidos (444) e exames particulares de PCR ultrassensível (nove).

Os pacientes confirmados são 161 homens, entre 18 e 92 anos, 232 mulheres, entre 18 e 92 anos, 18 adolescentes, entre 13 e 17 anos, e 54 crianças, entre 6 meses e 12 anos. Outros 138 moradores aguardam os resultados dos exames e são considerados casos suspeitos. Ao todo, 665 pessoas estão com o vírus ativo.

No período de análise (entre sexta e sábado), oito pacientes de Paranavaí estavam internados, sendo dois homens no Setor Covid da UPA 24 horas e três homens e três mulheres na Santa Casa, todos em leitos de Enfermaria.

Considerando todo o período de pandemia, desde março de 2020 até a manhã desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde confirmou 22.884 casos de Covid-19 e 321 mortes. De acordo com o boletim de hoje, 21.898 pessoas se recuperaram e estão fora do período de transmissão.